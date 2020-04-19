ABD'de Coroanavirüs'ün yeni merkezi haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Tünelin sonunda ışık olduğunu vurgulayan Trump, "Aldığımız önlemlerle belki de milyonlarca hayat kurtardık. Yakın zamana kadar virüs nedeniyle 100 ila 240 bin kişinin ölmesi bekleniyordu. Ancak artık 100 binin altında ölüm olacağını düşünüyoruz. 60 ila 65 bin ölümün yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz." dedi.
ABD'de Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.
CENAZE EVİ!
ABD'de yaşlı bakım evlerinde kalan en az 6 bin 900 kişinin yeni tip Coronavirüs'ten (Covid19) dolayı yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Eski New York Vali Yardımcısı Betsy McCaughey, "Yaşlı bakım evleri toplu mezar gibi. Bu merkezler aşırı kalabalık ve yeterince personel yok. Tek bir Covid-19 hastası bile kıyıma yol açıyor" ifadesini kullandı.
FLORİDA SAHİLLERİ AÇILIYOR
ABD'nin Florida eyaletinde Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan bazı plaj ve parkların yeniden açılması yönünde karar alındı. Florida Valisi Ron DeSantis, sahile gideceklerin yine sosyal mesafe kurallarına uymak zorunda olacağını belirtti.
ABD'de Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.
CENAZE EVİ!
ABD'de yaşlı bakım evlerinde kalan en az 6 bin 900 kişinin yeni tip Coronavirüs'ten (Covid19) dolayı yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Eski New York Vali Yardımcısı Betsy McCaughey, "Yaşlı bakım evleri toplu mezar gibi. Bu merkezler aşırı kalabalık ve yeterince personel yok. Tek bir Covid-19 hastası bile kıyıma yol açıyor" ifadesini kullandı.
FLORİDA SAHİLLERİ AÇILIYOR
ABD'nin Florida eyaletinde Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan bazı plaj ve parkların yeniden açılması yönünde karar alındı. Florida Valisi Ron DeSantis, sahile gideceklerin yine sosyal mesafe kurallarına uymak zorunda olacağını belirtti.