Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 154 bin 311 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 574 bin 386 kişi iyileşti.

İtalya'da 22 bin 745, İspanya'da 20 bin 2, Fransa'da 18 bin 861, İngiltere'de 14 bin 576, İran'da 4 bin 958, Belçika'da 5 bin 163, Almanya'da 4 bin 352, Çin'de 4 bin 632, Hollanda'da 3 bin 459, Brezilya'da 2171, Türkiye'de 1769, İsveç'te 1400, İsviçre'de 1327, Kanada'da 1310, Portekiz'de 657, Meksika'da 546, İrlanda'da 530, Endonezya'da 520, Hindistan'da 488, Avusturya'da 431, Ekvador'da 421, Romanya'da 411, Filipinler'de 387, Cezayir'de 364, Danimarka'da 336, Polonya'da 332, Peru'da 300, Rusya'da 273, Güney Kore'de 232, Mısır'da 205, Japonya'da 203, Dominik Cumhuriyeti'nde 200, Çekya'da 173, Macaristan'da 172, Norveç'te 161, Kolombiya'da 153, İsrail'de 151, Pakistan'da 143, Fas'ta 135, Arjantin'de 129, Ukrayna'da 125, Şili'de 116, Panama'da 116, Sırbistan'da 110, Yunanistan'da 108 kişi hayatını kaybetti.





VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İspanya 190 bin 839, İtalya 172 bin 434, Fransa 147 bin 969, Almanya 141 bin 397, İngiltere 108 bin 692, Çin'de 82 bin 719, İran 79 bin 494, Türkiye 78 bin 546, Belçika 36 bin 138, Brezilya 34 bin 221, Rusya 31 bin 8, Kanada 31 bin 927, Hollanda 30 bin 449, İsviçre 27 bin 78, Portekiz 19 bin 22, Avusturya 14 bin 595, Hindistan 14 bin 425, İrlanda 13 bin 980, Peru 13 bin 489, İsveç 13 bin 216, İsrail 12 bin 982 ve Güney Kore 10 bin 653.





ABD EN FAZLA VE ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE

ABD en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 706 bin 779 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 37 bin 79 kişi hayatını kaybetti.