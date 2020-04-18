Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nu topladı salgında umut verici gelişmeleri aktardı.
Kendi algoritmamızı oluşturarak erken tedaviye başladık. Olumlu sonuç verdi.
65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan 18'e düştü. Vaka artışının azaldığını görüyoruz.
Bir hafta-10 gün içinde bir 'pik' noktasına erişebileceğiz. 2-3 hafta içinde de düşeceğini biliyoruz.
Virüsü dışarıdan evinize taşımayın. Sokağa çıkmayanlar bu savaşın görünmeyen kahramanlarıdır.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, dün saat 14.00'da yapıldı. Toplantı sonrası önemli bilgiler paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Dün yapılan 40 bin 270 koronavirüs testinden 4 bin 353'ünün pozitif çıktığını, 126 hastanın hayatını kaybettiğini, bin 542 hastanın iyileşerek, taburcu edildiğini vurguladı. Şu bilgileri paylaştı:
Kendi tedavi algoritmamızı oluşturduk. Erken tedaviye başladık. Bu da yoğun bakım ve entübasyona da yansıdı. Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü.
Artan test sayımıza rağmen vaka sayımız azalıyor. Yoğun bakım hastamız azalıyor. İyileşip taburcu olan hasta sayımız hızla artıyor.
Diğer ülkelerden farklıyız. Size hizmet verecek güce, şartlara sahibiz. Tedavi için geç kalmayın.
Tedbiri asla elden bırakmamalıyız.
Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içinde bir 'pik' noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. 2 haftalık bir plato dönemi olacağını biliyoruz. 2-3 hafta içinde de düşeceğini biliyoruz.
Kendi algoritmamızı oluşturarak erken tedaviye başladık. Olumlu sonuç verdi.
65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan 18'e düştü. Vaka artışının azaldığını görüyoruz.
Bir hafta-10 gün içinde bir 'pik' noktasına erişebileceğiz. 2-3 hafta içinde de düşeceğini biliyoruz.
Virüsü dışarıdan evinize taşımayın. Sokağa çıkmayanlar bu savaşın görünmeyen kahramanlarıdır.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, dün saat 14.00'da yapıldı. Toplantı sonrası önemli bilgiler paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Dün yapılan 40 bin 270 koronavirüs testinden 4 bin 353'ünün pozitif çıktığını, 126 hastanın hayatını kaybettiğini, bin 542 hastanın iyileşerek, taburcu edildiğini vurguladı. Şu bilgileri paylaştı:
10 GÜN DAHA SABREDİN
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Bir hafta - 10 gün içerisinde salgının pik noktaya ulaşacağını, ardından düşmeye başlayacağını vurguladı.
Kendi tedavi algoritmamızı oluşturduk. Erken tedaviye başladık. Bu da yoğun bakım ve entübasyona da yansıdı. Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü.
Artan test sayımıza rağmen vaka sayımız azalıyor. Yoğun bakım hastamız azalıyor. İyileşip taburcu olan hasta sayımız hızla artıyor.
Diğer ülkelerden farklıyız. Size hizmet verecek güce, şartlara sahibiz. Tedavi için geç kalmayın.
Tedbiri asla elden bırakmamalıyız.
Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içinde bir 'pik' noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. 2 haftalık bir plato dönemi olacağını biliyoruz. 2-3 hafta içinde de düşeceğini biliyoruz.