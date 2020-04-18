Bilim Kurulu 'nu topladı salgında umut verici gelişmeleri aktardı.Kendi algoritmamızı oluşturarak erken tedaviye başladık. Olumlu sonuç verdi.65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan 18'e düştü. Vaka artışının azaldığını görüyoruz.Bir hafta-10 gün içinde bir 'pik' noktasına erişebileceğiz. 2-3 hafta içinde de düşeceğini biliyoruz.Virüsü dışarıdan evinize taşımayın. Sokağa çıkmayanlar bu savaşın görünmeyen kahramanlarıdır.



10 GÜN DAHA SABREDİN

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Bir hafta - 10 gün içerisinde salgının pik noktaya ulaşacağını, ardından düşmeye başlayacağını vurguladı.





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