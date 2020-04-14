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    • 14.04.2020 23:28
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    Son dakika: 'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini aştı

    Son dakika haberine göre, ’de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı. ABD'de Kovid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York'ta kaydedildi.

    ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini aştı

    'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 239'a çıktı. Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

    Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 239'a ulaştı.

    Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 600 bin sınırına yaklaştı. Son verilere göre, 598 bin 670 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.




    ABD'DE EN AĞIR BİLANÇO NEW YORK'TA
    ABD'de Kovid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York'ta kaydedildi.

    Eyalet genelinde 200 binden fazla Kovid-19 vakası bulunurken, yaklaşık 11 bin kişi yaşamını yitirdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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