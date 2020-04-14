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    • Dünya
    • 14.04.2020 22:07
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    • 14.04.2020 22:07
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    'ta, Kovid-19 salgınında kullanılacak mobil morglar havadan böyle görüntülendi

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin arttığı 'nin eyaletinde, Queens kentine getirilen ve iç düzenlemesi yapılan düzinelerce mobil morg kullanıma sokuldu.

    New York'ta mobil morglar hazır

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin arttığı 'nin eyaletinde, Queens kentine getirilen ve iç düzenlemesi yapılan düzinelerce mobil morg kullanıma sokuldu.

    Queens'in bölgesindeki Icahn Stadyumu'nun otoparkına getirilen düzinelerce mobil morgun iç düzenlemelerine ilişkin çalışmalar, görüntülendi.

    Hazırlıklar kapsamında, 100 civarında soğutmalı römorkun içine cesetlerin taşınabilmesi için gerekli olan rafların, forkliftlerle taşınarak yerleştirildiği görüldü.

    Mobil morgların yerleştirildiği Randalls Island etrafında yer alan New York şehrinde bir düzine hastane bulunsa da morg kapasitelerinin Kovid-19 ölümlerine cevap verecek yeterlilikte olmadığı biliniyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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