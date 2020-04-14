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    • 15.04.2020 00:28
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    li insan hakları örgütü açıkladı: İsrail hükümeti teröristleri koruyor

    li insan hakları örgütü "" yaptığı açıklamada İsrail hümetinin teröristleri kolladığını söyledi. Açıklamada, "Hükümet kadrolarında Bennet gibi söz konusu grubun temsilcisi Savunma Bakanı oluyorsa, bu tür suçların işlenmesi normal olur. İsrail hükümeti Yahudi teröristleri koruyor." denildi.

    İsrail hükümeti Yahudi teröristleri koruyor!

    li insan hakları örgütü "" (Barış Şimdi), İsrail hükümeti ve askeri kurumlarının lilere saldırı düzenleyen " terör örgütünü" koruduğunu belirtti.

    İsrail'in başkenti merkezli sol eğilimli örgütün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki 'nın Ölü Deniz (Lut Gölü) yakınlarında bulunan 3 Filistinliye düzenlediği saldırı kınandı.

    İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in zaman zaman Filistinlilere saldırı düzenlemekle gündeme gelen "Tepe Gençliği (Hilltop Youth) adlı fanatik Yahudi yerleşimci grubun temsilcisi olmakla suçlandığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "Hükümet kadrolarında Naftali Bennet gibi söz konusu grubun temsilcisi Savunma Bakanı oluyorsa, bu tür suçların işlenmesi normal olur. İsrail hükümeti Yahudi teröristleri koruyor."

    "Tepe Gençliği" mensuplarının uzun yıllardır Filistinli çiftçilere, aktivistlere, politikacılara ve hatta İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilere yönelik şiddete başvurduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu grubun İsrail'deki "aşırı sağcı hükümetin" ve güvenlik kurumlarının "sınırsız" desteğini aldığı vurgulandı.

    Açıklamada, söz konusu grup "zararlı otlar" şeklinde nitelenirken, İsrail hükümeti de "bu zararlı otları sulamak"la suçlandı.

    NE OLMUŞTU?
    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişiyle temasta bulundukları gerekçesiyle Ölü Deniz civarında karantinada tutulan "Tepe Gençliği" mensubu fanatik bir grup Yahudi yerleşimci, dün bulundukları alanın yakınında kamp yapan 3 Filistinliye taşlarla saldırmış ve araçlarını ateşe vermişti.

    İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

    Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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