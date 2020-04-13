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    • Dünya
    • 13.04.2020 19:43
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    • 13.04.2020 20:12
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    Son dakika: 'da ten ölenlerin sayısı 20 bin 465'e yükseldi

    Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi. İtalya'da alınan karantina önlemleri 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

    İtalya'da ölü sayısı 20 bini aştı!

    salgınında Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği 'da koronavirüs bilançosu artmaya devam ediyor.

    ÖLÜ SAYISI 20 BİN 465'E YÜKSELDİ
    İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 566 kişinin daha koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 20 bini aşarak, 20 bin 465'e yükseldi.

    KARANTİNA KARARI UZATILDI
    ABD'nin ardından dünya genelinde 20 bin ölümün gerçekleştiği ikinci ülke İtalya olurken, İtalya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 159 bin 516'ya ulaştı.

    Öte yandan İtalya'da alınan karantina önlemleri 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bin 465'e yükseldi
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