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    • 13.04.2020 21:26
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    Son dakika: Darbeci Hafter milisleri Trablus'ta ile sivil yerleşimleri vurdu

    Son dakika haberi! 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki ile sivil yerleşim yerlerine düzenledi.

    Darbeci Hafter'dan alçak saldırı!

    'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki ile sivil yerleşim yerlerine düzenledi.

    Birleşmiş Milletler () tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'taki Mitiga Havalimanı ile sivil yerleşimlerin bulunduğu Sug el-Cuma ve Şurfetu'l Mulaha bölgelerine 40'tan fazla roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

    Söz konusu saldırılarda can kaybı yaşanmadığını aktaran Mecei, hükümet güçleri karşısında büyük zayiat veren Hafter milislerinin bu şekilde intikam saldırıları gerçekleştirdiğini ifade etti.

    askeri birlikleri bugün ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in işgalindeki Sabrata şehri ve Surman beldesinin yanı sıra Trablus'un batısındaki El-Cemil, El-Uceylat ve Rikdalin beldelerinde de yeniden kontrolü sağlamıştı.

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