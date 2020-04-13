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    • 13.04.2020 13:03
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    : 'da darbeci 'e büyük şok! O bölgede kontrol sağlandı

    haberine göre birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde güçlerinin işgalindeki Surman kentinde kontrolü sağladı.

    Libya'da darbeci Hafter'e büyük şok

    birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde güçlerinin işgalindeki Surman kentinde kontrolü sağladı.

    UMH ORUDUSU HAFTER MİLİSLERİNE AİT HELİKOPTERİ DÜŞÜRDÜ
    Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakatı Hükümeti'ne (UMH) bağlı askerler, Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 tipi savaş helikopterini düşürdü. Açıklama UMH ordusu Sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu'nundan geldi. Kununu, basına yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, "Hafter milislerine ait helikopter, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kenti yakınlarında düşürülmüştür." dedi
    Helikopter pilotu ise gözaltına alındı. O anlar ise amatör kamerayla kayda alındı. Görüntülerde UMH ordusuna bağlı askerlerin Mi-35 pilotunu araca bindirerek, sorgu için askeri birliğe götürdüğü görüldü.

    35 HAFTER MİLİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın merkezinden yapılan açıklamada ise Hafter milislerinin Veşka ve Misrata kentinin güneyindeki Ebu Kureyn bölgelerine saldırdığı duyuruldu.

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