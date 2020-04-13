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    • 13.04.2020 18:25
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    Son dakika: Libya'da Hafter'e ağır darbe: askeri birlikleri 3 beldeyi geri aldı

    Son dakika haberine göre, () tarafından tanınan () askeri birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in işgalindeki 3 beldede kontrolü yeniden sağladı.

    Libya'da Hafter'e ağır darbe

    () tarafından tanınan () askeri birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in işgalindeki 3 beldede kontrolü yeniden sağladı.

    UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, yaptığı açıklamada, başkent Trablus'un batısındaki El-Cemil, El-Uceylat ve Rikdalin beldelerini Hafter milislerinden geri aldıklarını söyledi.

    Böylece Tunus sınırına yakın Zuvara beldesine kadar olan sahil yolunda kontrolü sağladıklarını belirten Mecai, geri alınan bölgelerden çekilen Hafter milislerinin ise hava kuvvetlerince hedef alındığını kaydetti.

    UMH askeri birlikleri bugün ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in işgalindeki Sabrata şehri ve Surman beldesinde de kontrolü tekrar sağlamıştı.

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