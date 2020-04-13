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    • Dünya
    • 13.04.2020 15:45
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    • 13.04.2020 15:45
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    Başbakanı 'ın son test sonucu belli oldu

    nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu edilen Başbakanı 'ın son test sonucunda koronavirüs negatif çıktı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, başbakanın bir süre dinleneceğini ve iyileşmeye odaklanacağını kaydetti.

    Koronaya yakalanmıştı! Test sonucu belli oldu

    Başbakanı 'ın sözcüsü, e yakalanan ve geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

    Johnson'a hastaneden taburcu olmadan önce yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını açıklayan sözcü, Johnson'ın kırsalda bulunan başbakanlık konutu Chequers'te tedavisine devam edileceğini söyledi.

    Johnson'ın kendisine vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile haftasonu konuştuğunu söyleyen sözcü, İngiliz liderin hükümet işlerine değil sağlığına odaklandığını kaydetti.

    Sözcü, Johnson'ın henüz yeni taburcu edildiğini ve ne zaman işbaşı yapacağı konusunda sağlık heyetinin tavsiyesini dinleyeceğini belirtti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs test sonucu belli oldu
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