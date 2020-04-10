ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. İngiltere , salgını umursamadı. Ülkede vaka ve ölümler arttı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da hastalığa yakalandı.



İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Coronavirüs (Covid- 19) testi pozitif çıkan ve karantina sürecinin ardından semptomlarının devam etmesi sonucu geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Johnson'ın durumunun iyiye gittiğini ve 'yatakta oturabildiğini' ifade etti.

Doktorlar Başbakan Boris Johnson'ın dün gece yoğun bakımdan çıktığını ve normal odaya alındığını açıkladı.İngiltere Başbakanı Johnson'ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da Coronavirüs'e yakalandı.