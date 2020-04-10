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    • Dünya
    • 10.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs’e yakalanan hakkında yetkililerden açıklama: Durumu iyiye gidiyor

    Coronavirüs’e (Covid-19) salgınına yakalanan , dan çıktı. Yetkililer Johnson'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

    Durumlar iyi
    Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. , salgını umursamadı. Ülkede vaka ve ölümler arttı. İngiltere da hastalığa yakalandı.


    İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Coronavirüs (Covid- 19) testi pozitif çıkan ve karantina sürecinin ardından semptomlarının devam etmesi sonucu geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde hastaneye kaldırılarak a alınan Johnson'ın durumunun iyiye gittiğini ve 'yatakta oturabildiğini' ifade etti.




    Doktorlar Başbakan Boris Johnson'ın dün gece yoğun bakımdan çıktığını ve normal odaya alındığını açıkladı.



    İngiltere Başbakanı Johnson'ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da Coronavirüs'e yakalandı.

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