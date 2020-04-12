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    • 12.04.2020 13:18
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    : 'da can almaya devam ediyor! Korkunç bilanço

    haberine göre 'da yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 4 bin 474'e yükseldi. Dünya genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 800 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108 bini aştı.

    İran'da korona can almaya devam ediyor

    'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 474'e, vaka sayısı 71 bin 686'ya yükseldi.

    İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 474'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1657 artarak 71 bin 686'ya ulaştığı bilgisini verdi.

    Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 930'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 43 bin 894 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

    İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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