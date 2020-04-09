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    • Dünya
    • 09.04.2020 Gazete
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    Vuhan’da karantina kalktı! liler, büyük sevinç yaşadı...

    , Coronavirüs'ü tüm dünyanın başına bela etti. Virüsün ilk çıktığı yer olan Vuhan'da karantina sona erdi. Yaklaşık 11 haftalık karantina sürecinin ardından kentte tren ve uçak seferleri tekrar başlatılırken, otobanlar yeniden açıldı. Salgın nedeniyle kentte mahsur kalan Çinliler, yaklaşık 3 ay sonra seyahat edebilmenin sevincini yaşadı.

    V'oh'an!

    Çin, Coronavirüs'ü tüm dünyanın başına bela etti. Virüsün ilk çıktığı yer olan Vuhan'da karantina sona erdi. Yaklaşık 11 haftalık karantina sürecinin ardından kentte tren ve uçak seferleri tekrar başlatılırken, otobanlar yeniden açıldı. Salgın nedeniyle kentte mahsur kalan liler, yaklaşık 3 ay sonra seyahat edebilmenin sevincini yaşadı.



    Vuhan'ı 55 bin yolcunun trenle terk etmesi bekleniyor. Yolcular, kendilerine devlet tarafından verilen sağlık kodlarını gösterdikten ve vücut ısıları ölçüldükten sonra istasyonlara girebiliyor. Vatandaşlardan ayrıca enfeksiyon riskini azaltmak için maske takmayı sürdürmeleri isteniyor.

    Öte yandan Çin'de salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 333'e yükseldiği belirtildi.

    Vuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan iç uçuşlar da yeniden başladı. Karantina sonrası ilk günde toplam 200 uçuş gerçekleştirilmesinin beklendiği bildirildi.



    8 NİSAN 2020
    ayında tulum giyerek sefere çıkan Çinli pilotlar, dün böyle poz verdi.


    2 OCAK 2020

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