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    • 08.04.2020 00:23
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    salgınının ortaya çıktı yerdi! 'in kentinde karantina kaldırıldı...

    Yeni tip (Kovid-19) salgının ortaya çıktığı 'in Hubey eyaletindeki kentinde karantina kaldırıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde karantina kaldırıldı.

    Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı

    Yeni tip (Kovid-19) salgının ortaya çıktığı 'in Hubey eyaletindeki kentinde karantina kaldırıldı.

    The Global Times'ta yer alan habere göre, Vuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina sona erdi.

    Yetkililer, 11 milyon nüfuslu Vuhan'da yaşayanların kentten izin almadan çıkabileceklerini açıkladı.

    OKULLAR İLE İLGİLİ KARAR SONRA VERİLECEK
    Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti.

    Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölümün yaşanmadığı bildirilmişti.

    Komisyon ayrıca 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 81 bin 740'a yükseldiğini, 89 kişinin daha tedavi edildiğini açıklamıştı.

    Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı.




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