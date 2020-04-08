Koronavirüsün Aralık ayında ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan kenti 11 haftalık karantinanın ardından ilk kez dışarıya açıldı.

"Sağlıklı" kişiler bugünden itibaren kara, hava ve tren yoluyla kent dışına çıkabilecek.





Sadece cep telefonlarındaki sağlık uygulamasında sağıklı anlamına gelen "yeşil kod"a sahip kişilere seyahat izni veriliyor. Bugün kentten yaklaşık 200 uçuş yapılması planlanıyor.





11 milyon kişinin yaşadığı kente giriş çıkışlar 23 Ocak'ta durdurulmuştu ve kent 11 haftadır karantinadaydı.

Çin'de koronavirüs nedeniyle, çoğunluğu Vuhan'da olmak üzere 3 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı da resmi verilere göre 81 bin 740.







DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 433 bini aştı.





