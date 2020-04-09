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    • 09.04.2020 21:29
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    Son dakika: Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı yoğun bakımdan çıktı

    Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı yoğun bakımdan çıktı. 5 Nisan hastaneye kaldırılan Johnson, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a kabine toplantılarına başkanlık etme yetkisi vermişti.

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