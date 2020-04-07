



Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 16 bin 523 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 341 can kaybıyla İspanya, 10 bin 943 ile ABD, 8 bin 911 ile Fransa, 5 bin 373 ile İngiltere ve 3 bin 739 ile İran takip etti.