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    • Dünya
    • 08.04.2020 18:25
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    • 08.04.2020 18:25
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    'daki kampında 28 Kovid-19 vakası

    ’daki iki kampında toplam 28 kişinin testi pozitif çıkttığı bildirildi. Sığınmacılara aitin İki kampın karantina altına alındığı kaydedildi.

    Atina'daki sığınmacı kampında 28 Kovid-19 vakası

    'daki iki kampında toplam 28 kişinin testi pozitif çıkttığı bildirildi. Sığınmacılara aitin İki kampın karantina altına alındığı kaydedildi.

    Yunanistan'ın başkenti 'nın kuzeyinde bulunan toplam 4 bin 800 kişinin yaşadığı Malakasa ve Ristona sığınmacı kamplarında koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 28'e çıktı. Yeni vakaların ardından sığınmacı kampları karantina altına alındı. Konuyla iligili açıklamalarda bulunan Yunanistan'ın Göçmenlerden Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis, "Virüsün yayılmasını önlemek için tüm gerekli önlemleri alıyoruz" diye konuştu. Mitarakis'in yaptığı açıklamada," Dün itibarıyla Yunanistan'da bin 832 koronavirüs vakası tespit edildi. 81 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi" dedi.

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