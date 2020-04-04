Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El. Venizelos isimli kruvaziyer, yolcu ve mürettebatta virüs çıkması üzerine karantinaya alındı. Toplam 383 kişi bulunan gemideki yolcular arasında yer alan 152 Türk'e de test yapıldı. 65 Türk yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, kruvaziyerdeki 119 kişide virüs belirtilerine rastlandığını belirtti. Özügergin, testleri negatif olanların karaya çıkartılarak uygun yerde karantinaya alınacağını virüs taşıdığı belirlenenlerin ise tedavilerinin gemide yapıldığını ifade etti. Yunan yetkililer de gemide kalanlar ve kentte karantinaya alınanların tüm sağlık ve gıda ihtiyaçlarının sağlandığını dile getirdi.
Aydın'dan 15 kişilik Türk ekip de, İspanya'ya gitmek için 8 Mart'ta gemiyle yola çıkmıştı.
Gemide karantina altında olanlar, aileleriyle görüntülü konuşma yapıyor.
Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor. Gemidekilere ulaşmaya çalışıyor.
Aydın'dan 15 kişilik Türk ekip de, İspanya'ya gitmek için 8 Mart'ta gemiyle yola çıkmıştı.
Gemide karantina altında olanlar, aileleriyle görüntülü konuşma yapıyor.
Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor. Gemidekilere ulaşmaya çalışıyor.
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