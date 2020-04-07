"İŞLER ESKİSİ GİBİ OLACAK"

6 Mart'ta Johnson, ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, işlerin eskisi gibi olacağını söyledi ve İngiltere halkına ellerini 20 saniye boyunca yıkama tavsiyesinde bulundu.

9 Mart'ta Johnson hamile nişanlısı Carrie Symonds ile Milletler Topluluğu Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kraliçe 2. Elizabeth, Galler Prensi Charles ve Kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle görüştü.

11 Mart'ta haftalık kabine toplantısına başkanlık eden Johnson, Parlamentoda Başbakan'a Sorular oturumuna katıldı ve Kraliçe ile haftalık olağan görüşmesini gerçekleştirdi. Bu, Başbakan'ın Kraliçe ile son yüz yüze görüşmesi oldu.

"DAHA BİRÇOK AİLE SEVDİKLERİNİ ZAMANSIZ KAYBEDECEK"

12 Mart'ta Johnson, salgınla ilgili düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin en kötü halk sağlığı krizlerinden birini yaşadığını belirterek, "Sizinle açık şekilde konuşmam gerekiyor. Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek." dedi.

16 Mart'ta Başbakan Johnson, basın toplantısında, halkı, başkalarıyla teması ve tüm gereksiz seyahatleri durdurmaya çağırdı.

17 Mart'ta Johnson, sabah saatlerinde haftalık kabine toplantısına başkanlık etti. Başbakan akşam saatlerinde ise yardımcısı Rishi Sunak ile koronavirüsten etkilenen işletmeler için 330 milyar sterlin değerinde destek paketi açıkladı.

OKULLARIN KAPATILMASINA KARAR VERİLDİ

18 Mart'ta Johnson, İngiltere'deki tüm okulların 20 Mart Cuma gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar kapatılacağını ilan etti.