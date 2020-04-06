Corona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Johnson, 10 gün önce evinden karantinaya alınmıştı. Öte yandan Johnson'ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds'ın da virüs testi pozitif çıktı. Twitter'dan açıklama yapan Symonds, "Covid-19 ile hamile olmak açıkçası endişe verici" diyerek diğer hamile kadınlara da tavsiyelerde bulundu.
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