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İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırıldı

Corona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı , dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Johnson, 10 gün önce evinden karantinaya alınmıştı. Öte yandan Johnson'ın hamile olan nişanlısı 'ın da virüs testi pozitif çıktı.

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Karantinadan hastaneye
Corona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı , dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Johnson, 10 gün önce evinden karantinaya alınmıştı. Öte yandan Johnson'ın hamile olan nişanlısı 'ın da virüs testi pozitif çıktı. Twitter'dan açıklama yapan Symonds, "Covid-19 ile hamile olmak açıkçası endişe verici" diyerek diğer hamile kadınlara da tavsiyelerde bulundu.

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