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Son dakika: Hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan haber var!

Son dakika haberi... virüs testi pozitif çıkan ve dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün de hastanede kalacağı bildirildi.

  • Dünya
  • 06.04.2020 11:04
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 11:10
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Johnson'dan haber var!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, doktorunun tavsiyesi üzerine dün akşam testler için hastaneye kaldırılmıştı.

Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.



AÇIKLAMA GELDİ
virüs testi pozitif çıkan ve dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün de hastanede kalacağı bildirildi.

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