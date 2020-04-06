İngiltere Başbakanı Boris Johnson, doktorunun tavsiyesi üzerine dün akşam testler için hastaneye kaldırılmıştı.
Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.
AÇIKLAMA GELDİ
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün de hastanede kalacağı bildirildi.
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