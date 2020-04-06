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Son dakika: Terör örgütü /, Aynularab'da döşediği mayınlarla 8 sivili katletti

Son dakika haberi... Terör örgütü /'nın 'nin kuzeyindeki Aynularab (Kobani) çevresine yerleştirdiği mayınların patlamasıyla son 1 ayda aralarında çocukların da olduğu 8 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

  • Dünya
  • 06.04.2020 12:16
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 12:16
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YPG/PKK'dan kalleş saldırı! Hedefte yine siviller var

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, /'nın 'nın Suruç ilçesinin karşısındaki topraklarında yer alan Aynularab ilçesinin çevresine döşediği çok sayıda mayın bölge sakinlerinin korku kaynağı oldu.

Terör örgütünün, Aynularab'ın güneyindeki Şuyuh beldesi etrafına, doğusundaki Fırat nehri yakası boyunca ve Barış Pınarı Harekatı bölgesine sınır köylerin yakınlarına yeni mayınlar yerleştirdiği, Türkiye sınırına da yeni çok sayıda mayın döşediği öğrenildi.

Teröristlerin, bölgedeki sivil yerleşimlerin hemen yakınlarındaki mayınlarının infilak etmesiyle, son bir ayda aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

YPG/PKK son dönemde mayınlama faaliyetlerine hız vererek Aynularab'ı 4 yönden mayınlarla çevrelemişti.

Terör örgütü, ABD'nin ile mücadele bahanesiyle verdiği destekle Ocak 2015'te Fırat Nehri'nin doğusundaki Aynularab'ı işgal etmişti.

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