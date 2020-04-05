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: /YPG'ye büyük darbe! Alçak plan çökertildi

haberine göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan /YPG'li 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

  • Güncel
  • 05.04.2020 10:41
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 10:46
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PKK/YPG'ye büyük darbe! Alçak plan çökertildi

(MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan /YPG'li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 5 teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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