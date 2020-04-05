Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 5 teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ynEZXeuF3g— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2020
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