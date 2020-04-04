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Son dakika: Sızma girişiminde bulunan 24 /’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... /’nin bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG’li terörist amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 04.04.2020 09:41
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 09:56
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24 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli (MSB), bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 /'lı teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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