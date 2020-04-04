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Son dakika: 'da ten ölenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan 'ya kabus gibi çöktü. İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 681 kişi artarak 15 bin 362'ye yükseldi.

  • Dünya
  • 04.04.2020 19:08
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 19:19
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İtalya'da ölü sayısı 15 bini aştı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan 'ya kabus gibi çöktü. İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 681 kişi artarak 15 bin 362'ye yükseldi.

Detaylar gelecek...

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