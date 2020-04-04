Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs İtalya'ya kabus gibi çöktü. İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 681 kişi artarak 15 bin 362'ye yükseldi.
Detaylar gelecek...
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs İtalya'ya kabus gibi çöktü. İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 681 kişi artarak 15 bin 362'ye yükseldi.
Detaylar gelecek...
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