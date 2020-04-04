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'da koronavirüsle mücadelede robotlar görevde

'da çok sayıda insanın ölümüne yol açan coronavirüs salgınına karşı alınacak her tedbir çok önemli. Özellikle de sağlık personelinin birebir virüs içinde bu mücadelede olması İtalya'da yeni bir akımı başlattı. Ülkenin bir özerk bölgesi olan 'deki hastanesinde, sağlık personelinin hastalar ile aralarında mesafe olması için robotlar kullanılmaya başlandı.

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Robotlar görevde!
İtalya'da çok sayıda insanın ölümüne yol açan coronavirüs salgınına karşı alınacak her tedbir çok önemli. Özellikle de sağlık personelinin birebir virüs içinde bu mücadelede olması 'da yeni bir akımı başlattı. Ülkenin bir özerk bölgesi olan 'deki hastanesinde, sağlık personelinin hastalar ile aralarında mesafe olması için robotlar kullanılmaya başlandı. Bu özel robotlar, bir yandan virüs nedeniyle yatağa düşenlerin durumunu izlerken, diğer yandan gözlemlerini de paylaşıyor. Robotların önünde bulunan dokunmatik ekranlar ise hastaların isteklerini veya acil durumlarını hızlıca sağlık personeline iletmesine yardımcı oluyor.

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