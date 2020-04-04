İtalya'da çok sayıda insanın ölümüne yol açan coronavirüs salgınına karşı alınacak her tedbir çok önemli. Özellikle de sağlık personelinin birebir virüs içinde bu mücadelede olması İtalya'da yeni bir akımı başlattı. Ülkenin bir özerk bölgesi olan Varez'deki Sircolo hastanesinde, sağlık personelinin hastalar ile aralarında mesafe olması için robotlar kullanılmaya başlandı. Bu özel robotlar, bir yandan virüs nedeniyle yatağa düşenlerin durumunu izlerken, diğer yandan gözlemlerini de paylaşıyor. Robotların önünde bulunan dokunmatik ekranlar ise hastaların isteklerini veya acil durumlarını hızlıca sağlık personeline iletmesine yardımcı oluyor.
İtalya'da koronavirüsle mücadelede robotlar görevde
İtalya'da çok sayıda insanın ölümüne yol açan coronavirüs salgınına karşı alınacak her tedbir çok önemli. Özellikle de sağlık personelinin birebir virüs içinde bu mücadelede olması İtalya'da yeni bir akımı başlattı. Ülkenin bir özerk bölgesi olan Varez'deki Sircolo hastanesinde, sağlık personelinin hastalar ile aralarında mesafe olması için robotlar kullanılmaya başlandı.
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- 04.04.2020
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