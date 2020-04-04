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: virüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı

haberi... Dünya virüsün esiri olmuş durumda. Son verilere göre, dünya genelinde yeni tip vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 59 bin 201 kişi hayatını kaybetti.

  • Dünya
  • 04.04.2020 09:04
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.04.2020 09:20
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 117 bin 942'ye ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 277 bin 475 ile ABD olurken, onu 119 bin 827 vakayla İtalya, 119 bin 199 vakayla İspanya ve 91 bin 159 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı 'de ise 81 bin 639 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı: Fransa (82 bin 165), İran (53 bin 183), İngiltere (38 bin 168), Türkiye (20 bin 921), İsviçre (19 bin 606), Belçika (16 bin 770), Hollanda (15 bin 723), Kanada (12 bin 549), Avusturya (11 bin 524) ve (10 bin 156).

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 59 bin 201 kişi hayatını kaybetti.



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