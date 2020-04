New York Times gazetesinde yayımlanan makalede, koronavirüs salgını ile mücadele için New York'a gönderilen ABD donanmasına ait askeri hastane gemisi USNS Comfort'taki uygulamalar eleştirildi.

New Yorkluların büyük umutla beklediği hastane gemisinde şu ana kadar sadece 20 hastanın tedavi altına alındığı belirtilen makalede, geminin beklentileri yerine getirmediği iddia edildi.





Makalede, "Yetkililer, binlerce kişiye yer bulmak için mücadele ederken, bu gemiye sadece 20 hasta transfer edildi. New York'taki hastaneler kapasitesinden fazla hastayı barındırırken, Comfort'a Kovid-19'lu hastaların alınmaması kabul edilemez." ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri geminin koronavirüs ile mücadelede kritik rol oynayacağı yorumu hatırlatılan makalede, birçok hastanın gemiye kabulünün bürokratik gerekçelerle engellediği aktarıldı.





Makalede, pazartesi günü büyük umutlarla Manhattan'ın batı limanına demirleyen 1000 yatak kapasiteli geminin neredeyse boş olduğu ve gemide bulunan 1200 sağlık personelinin ise iş yapmadığı belirtildi.





Ambulansla gemiye gelen acil bir hastanın kabul edilmediğine dikkat çekilen makalede, hastanın virüs testi için şehir hastanesine yönlendirilmesi eleştirildi.





Makalede, New York'taki hastaların acilen tedavi edilmesi zorunluluğu varken, USNS Comfort'a virüs taşıyan hastaların alınmamasının anlamsız olduğu değerlendirmesi yer aldı.



BİLANÇO GİDEREK AĞIRLAŞIYOR!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 6 bin 95'e, toplam vaka sayısı ise 245 bin 373'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ABD'de bilanço artıyor. Korona virüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de salgının en fazla görüldüğü New York'ta virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 538'e, vaka sayısı 92 bin 53'e ulaştı.







New York'un ardından en fazla vaka sayısı New Jersey eyaletinde kaydedildi. New Jersey'de hayatını kaybedenlerin sayısı 537'ye, vaka sayısı ise 25 bin 590'a yükseldi. Covid-19 vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında 3. sırada yer alan Kaliforniya'da ise 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 446'ya ulaştı. Eyalette 369 yeni korona vaka kayda geçerken toplam vaka sayısı 11 bin 207'ye ulaştı.



Michigan eyaletinde de hayatını kaybedenlerin sayısı 417 olarak açıklandı. Louisiana eyaletinde can kaybı 310'a, vaka sayısı 9 bin 150'ye çıktı.

ABD'de korona virüsünden ilk ölümün gerçekleştiği Washington eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 272 olurken toplam vaka sayısı 6 bin 585 olarak kayda geçti.

TÜRK PROFESÖRDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: TÜRKİYE ÇOK ŞANSLI

ABD California'da yaşayan Türk doktor, Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu A Haber canlı yayınına konuk oldu. Türkiye'de yaşamanın çok güzel olduğunu dile getiren Çilingiroğlu, "Ben böbrek naklini Türkiye'de oldum. Sigortamı tamamlamamıştım yurt dışından, 50 lira ödüyorsunuz Türkiye'de. ABD'de böbrek nakli 200 bin dolar Türkiye'de 10 bin dolar, çok şanslıyız. ABD'de insanlar sağlık sigortalarını kaybediyorlar, ilaçlarını alamıyorlar." dedi.





SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü olan ABD'de sağlık sistemi çöktü.

ABD, çöken sağlık sistemi ve yetişmiş uzman açığı nedeni ile yurt dışından doktor ve sağlık personeli arayışına başladı.

ABD, doktor ve sağlık çalışanı arayışı nedeni ile bu meslek grupları için vize kolaylığı sağladığını duyururken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Konsolosluk İşleri Birimi tarafından "Tıp profesyonelleri için vize güncellemesi" adı altında bir bildiri yayınlandı.

Birim, bildiri ile ABD'de çalışmak isteyen doktor ve sağlık çalışanlarını en yakın ABD Büyükelçiliğine başvurmaya davet etti.







CESET TORBASI YETİŞMİYOR!

Dünyada en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ABD'de, olası bilançoya karşı hazırlık yapılıyor. ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'a 100 bin ceset torbası siparişi verdi.







SOKAKLAR MORGA DÖNDÜ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez noktası haline gelen New York şehrindeki morg kapasitesinin ek çadır ve mobil morglarla yaklaşık 4 kat artırıldığı bildirildi. New York şehrindeki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk yardım hastanesi kuruldu.