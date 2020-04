Batı'nın sağlık sistemi koronavirüs karşısında çöktü!

Koronavirüsü nedeniyle sağlık sistemi çöken ülkeler zor durumda. Corona virüsünün pençesindeki birçok ülke sert önlemlere rağmen hem vaka ve ölümlerin artmasını engelleyemiyor hem de hastaları tedavi etmekte zorlanıyor. Salgının merkezi haline gelen ABD ve İtalya gibi ülkeler hastanelerin yetersiz olması nedeniyle sokaklara ve parklara acil çadır hastaneler açıyor. New York 'ta hastaneler hastaları koridorda ölüme terk ediyor. Ayrıca birçok ülkede hastane personeli ve tıbbi cihazların yetersiz olması da işleyişi zorlaştırıyor. Hastaneler on binlerce hastanın yükünü taşıyamadığı için trenler, spor ve sergi salonlarını da dev sağlık merkezlerine dönüştürüyor. Alternatif hastanelere gemiler ve trenler de eklenerek hasta kabul kapasitesi arttırılmaya çalışılıyor.Yaklaşık 190 bin vakanın ve 4 bini aşkın ölümün yaşandığı ülkede corona virüsü ile mücadelede hastaneler yeterli gelmiyor. Bu nedenler New York'a demirleyen ABD Donanması'na ait bin yataklı 'Comfort' gemisi ile hastanelerin yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. New York'taki dünyanın en büyük fuar alanlarından Javıts Center da dev bir hastaneye dönüştürüldü. Şehirdeki morg kapasitesini arttırmak için sokaklara mobil morglar yerleştirildi. Central Park 'a sahra hastanesi kuruldu.En çok ölümün yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da sağlık sistemi alarm veriyor. Doktorlar tedavi edecekleri hastaları seçmek zorunda kalıyor. Daha fazla hastayı tedavi edebilmek için Cenova Limanında bulunan Splendid gemisi hastaneye dönüştürüldü. Büyük şirketler yüzen hastaneye ücretsiz ürün ve hizmet sunarak destek verdi.Hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 53'e çıktığı vaka sayısının ise 100 bini aştığı ülke, ekipman, doktor ve hemşire sayısı açısından zor durumda. Madrid'deki kongre merkezi 5 bin 500 yataklı sağlık tesisine dönüştürüldü. Askerlere hastanelerdeki corona virüsü hastalarını buraya taşıması emri verildi. Kentteki büyük oteller de hastane olarak hizmet veriyor.Ülkedeki vaka ve ölü sayısı hızla artıyor. Tedavi bekleyen hastalar, mobil hastaneye dönüştürülmüş iki katlı trenle ülkenin bir ucundan diğerine sevk ediliyor. Tren ambulansta 50'ye yakın sağlık görevlisi bulunuyor.Başkent Londra'daki Excel Sergi, salgınla mücadele kapsamında 4 bin yataklı hastane hizmeti veriyor.Şimdiye kadar toplam 3 bin 36 can kaybının yaşandığı ülkede hem hastane hem de tıbbı malzeme konusunda zorluk yaşanıyor. Ülkede fuar alanları ve spor salonları geçici hastaneye dönüştürüldü. Tahran'daki en büyük Alışveriş Merkezi İranmall'ın fuar alanı corona virüsü ile mücadelede kullanılıyor.Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı, salgınla mücadele kapsamında hastaneye dönüştürülecek. Stada 400 yataklı geçici bir hastane kurulacak.

TÜRKLERDEN SAĞLIKÇILARA AYETLE TEŞEKKÜR

Hollandalı Türkler koronavirüsle savaşan ülkedeki sağlık personeline Kur'an'dan ayetle teşekkür etti. Meander Hastanesi'nin karşısındaki otobüs durağındaki afişe İngilizce ve Hollandaca, "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" ayeti yazıldı.



Corona virüsüne yakalananlardan iyi haberler de geliyor. Hollanda'da 101 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi. Nefes darlığı şikayeti ile Rotterdam yakınlarındaki bir hastaneye başvuran kadın, test sonucunun pozitif çıkması sonucu tedaviye alındı. İyileşen kadının "umut kıvılcımı" olduğunu belirtildi. Öte yandan ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 95 yaşındaki bir 2. Dünya Savaşı gazisi Bill Kelly corona virüsünü yendi. Rusya'nın başkenti Moskova'da 115 hasta iyileşti.Dünyaya yayılan corona virüsü salgını can almaya devam ediyor. İşte corona virüsünde dünyada yaşanan son gelişmeler;* Dünyada genelinde vaka sayısı 900 bini geçti, ölen sayısı ise 46 bini aştı. 190 binden fazla kişi iyileşti.* ABD'de ölenlerin sayısının 4 bin 713'e çıkmasıyla can kaybı Çin'i geçti. Vaka sayısı 205 bin 035. New York polis teşkilatından 5 bin 600 polis hastalık izni aldı. Bin polisin testi pozitif çıktı.* İtalya'da salgından ölenlerin sayısı son 24 saate 727 artarak 13 bin 155'e yükseldi.* İspanya'da son 24 saatte 667 kişi hayatını kaybederken toplam sayı 9 bin 131'e yükseldi. Vaka sayısı 100 bini aştı* İngiltere'de ölenlerin sayısı bir günde 563 artarak 2 bin 352'ye yükseldi. 13 yaşındaki İsmail Mohamed Abdulwahab adlı çocuk da corona virüsü yüzünden hayatını kaybederek ülkenin en genç kurbanı oldu.* İran'da can kaybı 3 bin 36'ya yükseldi.* Belçika'da da ölü sayısı 828 oldu.* Fransa'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 32'ye yükseldi.* Fransa'da 40, Almanya'da 20, Hollanda'da 21, Belçika'da 10, İngiltere ve İsveç'te 6, İsviçre'de 3, Avusturya'da 2 Türk vefat etti.* Dominik Cumhuriyeti'nde 51, Ekvador'da 75, Küba'da 186 kişi hayatını kaybetti.* Pakistan'da ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.* Salgın Balkanlar'daki etkisini de artırıyor. Sırbistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Bosna Hersek 'te 3 doktorda Kovid-19 tespit edildi.* AHIV virüsüne karşı çalışmalarıyla bilinen dünyaca ünlü Güney Afrikalı bilim kadını Prof. Dr. Gita Ramjee, yeni tip corona virüsünden (Kovid-19) yaşamını yitirdi.