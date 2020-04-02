Batı'nın sağlık sistemi koronavirüs karşısında çöktü!

Koronavirüsü nedeniyle sağlık sistemi çöken ülkeler zor durumda. Corona virüsünün pençesindeki birçok ülke sert önlemlere rağmen hem vaka ve ölümlerin artmasını engelleyemiyor hem de hastaları tedavi etmekte zorlanıyor. Salgının merkezi haline gelen ABD ve İtalya gibi ülkeler hastanelerin yetersiz olması nedeniyle sokaklara ve parklara acil çadır hastaneler açıyor. New York 'ta hastaneler hastaları koridorda ölüme terk ediyor. Ayrıca birçok ülkede hastane personeli ve tıbbi cihazların yetersiz olması da işleyişi zorlaştırıyor. Hastaneler on binlerce hastanın yükünü taşıyamadığı için trenler, spor ve sergi salonlarını da dev sağlık merkezlerine dönüştürüyor. Alternatif hastanelere gemiler ve trenler de eklenerek hasta kabul kapasitesi arttırılmaya çalışılıyor.Yaklaşık 190 bin vakanın ve 4 bini aşkın ölümün yaşandığı ülkede corona virüsü ile mücadelede hastaneler yeterli gelmiyor. Bu nedenler New York'a demirleyen ABD Donanması'na ait bin yataklı 'Comfort' gemisi ile hastanelerin yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. New York'taki dünyanın en büyük fuar alanlarından Javıts Center da dev bir hastaneye dönüştürüldü. Şehirdeki morg kapasitesini arttırmak için sokaklara mobil morglar yerleştirildi. Central Park 'a sahra hastanesi kuruldu.En çok ölümün yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da sağlık sistemi alarm veriyor. Doktorlar tedavi edecekleri hastaları seçmek zorunda kalıyor. Daha fazla hastayı tedavi edebilmek için Cenova Limanında bulunan Splendid gemisi hastaneye dönüştürüldü. Büyük şirketler yüzen hastaneye ücretsiz ürün ve hizmet sunarak destek verdi.Hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 53'e çıktığı vaka sayısının ise 100 bini aştığı ülke, ekipman, doktor ve hemşire sayısı açısından zor durumda. Madrid'deki kongre merkezi 5 bin 500 yataklı sağlık tesisine dönüştürüldü. Askerlere hastanelerdeki corona virüsü hastalarını buraya taşıması emri verildi. Kentteki büyük oteller de hastane olarak hizmet veriyor.Ülkedeki vaka ve ölü sayısı hızla artıyor. Tedavi bekleyen hastalar, mobil hastaneye dönüştürülmüş iki katlı trenle ülkenin bir ucundan diğerine sevk ediliyor. Tren ambulansta 50'ye yakın sağlık görevlisi bulunuyor.Başkent Londra'daki Excel Sergi, salgınla mücadele kapsamında 4 bin yataklı hastane hizmeti veriyor.Şimdiye kadar toplam 3 bin 36 can kaybının yaşandığı ülkede hem hastane hem de tıbbı malzeme konusunda zorluk yaşanıyor. Ülkede fuar alanları ve spor salonları geçici hastaneye dönüştürüldü. Tahran'daki en büyük Alışveriş Merkezi İranmall'ın fuar alanı corona virüsü ile mücadelede kullanılıyor.Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı, salgınla mücadele kapsamında hastaneye dönüştürülecek. Stada 400 yataklı geçici bir hastane kurulacak.

TÜRKLERDEN SAĞLIKÇILARA AYETLE TEŞEKKÜR

Hollandalı Türkler koronavirüsle savaşan ülkedeki sağlık personeline Kur'an'dan ayetle teşekkür etti. Meander Hastanesi'nin karşısındaki otobüs durağındaki afişe İngilizce ve Hollandaca, "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" ayeti yazıldı.

