Bugünkü
Takvim

Son dakika: Dünya bu iddiayı konuşuyor: " Kovid-19 nedeniyle 100 bin ceset torbası temin edecek"

Son dakika... , koronavirüsün yeni merkezi haline gelmek üzere! ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) Savunma Bakanlığından (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanılmak üzere 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğu iddia edildi.

  • Dünya
  • 02.04.2020 08:48
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 08:51
ABONE OL
100 bin ceset torbası!

'de Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülkede salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi.

Bloomberg'de yer alan ve FEMA yetkililerine dayandırılan haberde, koronavirüs kaynaklı muhtemel ölümler için 100 bin ceset torbası talep edildiği ve bu talebin 'a iletildiği bildirildi.

Pentagon'un elindeki 50 bin ceset torbasını kuruma yakın zamanda göndereceği, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili henüz Pentagon ve FEMA yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı , önceki gün 'da düzenlenen basın toplantısında "koronavirüs salgınında ABD genelinde 100 ila 240 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini" açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: Dünya bu iddiayı konuşuyor: "Pentagon Kovid-19 nedeniyle 100 bin ceset torbası temin edecek"
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri