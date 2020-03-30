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'da Kovid-19 şoku: Bir kardinalin testi pozitif çıktı

Katolik aleminin merkezi 'a bağlı Roma Piskoposluğu Angelo De Donatis'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

  • Dünya
  • 31.03.2020 00:55
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 00:55
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Vatikan'da Kovid-19 şoku!

'a yakın basın-yayın organlarında yer alan haberde, Vatikan dışında komşu Roma şehri ve civarındaki kiliselerden sorumlu olan Roma Piskoposluk Bölgesi De Donatis'in bazı belirtiler nedeniyle Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan Kardinal De Donatis'in Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisine hemen başlandığı kaydedildi.

66 yaşındaki Kardinal De Donatis'in ateşinin olduğu ancak genel durumunun iyi olduğu ve hemen antiviral tedavisine başlandığı ifade edildi.

Kardinal De Donatis de durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben de bu testten geçiyorum. Huzurluyum ve kendime güveniyorum. Rabb'e ve Roma Kilisesi inananlarının dualarına güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Vatikan'da daha önce 6 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklanmış, Katoliklerin ruhani lideri 'un da iki kez testten geçirildiği ve test sonuçlarının negatif çıktığı belirtilmişti.

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