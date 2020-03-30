COVID-19 salgınının en fazla can aldığı ülkelerden İtalya'da, küçük bir köy amansız hastalığa adeta kafa tutuyor... Yeni tip Coronavirüs'ten dolayı 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Lombardiya bölgesindeki Ferrera Erbognone köyünde şu ana kadar tek bir kişide bile Coronavirüs'e rastlanmadı.
BEDAVA TEST DAĞITIMI
Bin kişilik köy nüfusunun yaş ortalamasının 60 olması da hastalığın devasının bu bölgede olup olmadığı sorularını gündeme getirdi. Köyün muhtarı Giovanni Fassina, bu durumun bağışıklık sistemi ile bağlantılı olduğunu belirtti. Ayrıca kısa sürede köyde kaç kişinin Coronavirüs taşıdığı halde hastalıktan etkilenmediğinin öğrenilmesi gerektiğini belirtti. Muhtara göre böylece hastalığı yenmek için gereken antikor sayısını öğrenmek de mümkün olacak. Bu amaçla köy sakinlerine 2 Nisan'a kadar bedava Coronavirüs testi yaptırmaları imkanı tanındı. Ayrıca Mondina de Pavio Enstitüsü de bu konuyu araştırmak için köyde inceleme başlattı.
Ferrera Erbognone köyünde bin kişinin yaşadığı öğrenildi.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ GÜÇLÜ
Mucize köy, İtalya basınında geniş yer buldu. Bağışıklık sistemlerinin güçlü olduğunu belirten köylüler, "Tebdirleri de elden bırakmıyoruz" şeklinde konuştu...
BEDAVA TEST DAĞITIMI
Bin kişilik köy nüfusunun yaş ortalamasının 60 olması da hastalığın devasının bu bölgede olup olmadığı sorularını gündeme getirdi. Köyün muhtarı Giovanni Fassina, bu durumun bağışıklık sistemi ile bağlantılı olduğunu belirtti. Ayrıca kısa sürede köyde kaç kişinin Coronavirüs taşıdığı halde hastalıktan etkilenmediğinin öğrenilmesi gerektiğini belirtti. Muhtara göre böylece hastalığı yenmek için gereken antikor sayısını öğrenmek de mümkün olacak. Bu amaçla köy sakinlerine 2 Nisan'a kadar bedava Coronavirüs testi yaptırmaları imkanı tanındı. Ayrıca Mondina de Pavio Enstitüsü de bu konuyu araştırmak için köyde inceleme başlattı.
Ferrera Erbognone köyünde bin kişinin yaşadığı öğrenildi.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ GÜÇLÜ
Mucize köy, İtalya basınında geniş yer buldu. Bağışıklık sistemlerinin güçlü olduğunu belirten köylüler, "Tebdirleri de elden bırakmıyoruz" şeklinde konuştu...
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