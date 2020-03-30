Bugünkü
Takvim

nlar Avrupa Birliği bayrağını yaktı!

Coronavirüs, Çizme’de binlerce can aldı. Yalnız bırakıldıklarını düşünen nlar, AB bayrağını yaktı. İşte Takvim Gazetesi’nin 30 Mart 2020 tarihli dünya sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…

ABONE OL


Çin'de çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya sıçradı. İtalya'da ölü ve vaka sayıları rekor kırdı. Avrupa Birliği ise İtalya ve İspanya gibi salgından şiddetli bir şekilde etkilenen ülkelere sırtını dönüp yalnız bıraktı. İtalyanlar, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolarda AB bayrağı yaktı. Yardım eden Rusya ve Çin'e teşekkür edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya İtalyanlar Avrupa Birliği bayrağını yaktı!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri