Çin'de çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya sıçradı. İtalya'da ölü ve vaka sayıları rekor kırdı. Avrupa Birliği ise İtalya ve İspanya gibi salgından şiddetli bir şekilde etkilenen ülkelere sırtını dönüp yalnız bıraktı. İtalyanlar, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolarda AB bayrağı yaktı. Yardım eden Rusya ve Çin'e teşekkür edildi.
İtalyanlar Avrupa Birliği bayrağını yaktı!
Coronavirüs, Çizme’de binlerce can aldı. Yalnız bırakıldıklarını düşünen İtalyanlar, AB bayrağını yaktı. İşte Takvim Gazetesi’nin 30 Mart 2020 tarihli dünya sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…
- Dünya
- 30.03.2020
- Gazete
Çin'de çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya sıçradı. İtalya'da ölü ve vaka sayıları rekor kırdı. Avrupa Birliği ise İtalya ve İspanya gibi salgından şiddetli bir şekilde etkilenen ülkelere sırtını dönüp yalnız bıraktı. İtalyanlar, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolarda AB bayrağı yaktı. Yardım eden Rusya ve Çin'e teşekkür edildi.
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