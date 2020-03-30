çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya sıçradı. İtalya'da ölü ve vaka sayıları rekor kırdı. Avrupa Birliği ise İtalya ve İspanya gibi salgından şiddetli bir şekilde etkilenen ülkelere sırtını dönüp yalnız bıraktı. İtalyanlar, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolardayaktı.