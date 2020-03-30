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Son dakika: ABD Kovid-19 nedeniyle 'den tıbbi malzeme almaya başladı

Son dakika haberi... ABD'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 'den tıbbi malzeme taşıyan uçağın 'a iniş yaptığı bildirildi.

  • Dünya
  • 30.03.2020 07:57
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 07:57
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O uçak New York'a iniş yaptı!

ABD medyasında yer alan haberlerde, söz konusu uçakla 130 bin adet N95 maskesi, 1,8 milyon adet ameliyat maskesi, 70 bin termometre ve 10 milyondan fazla tıbbi eldiven getirildiği belirtildi.

'dan yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla iki ülke arasında kamusal ve özel iş birliği yapıldığı, bugün inen uçağın anlaşma kapsamında gelmesi beklenen 20 uçaktan ilki olduğu ifade edildi.

Açıklamada, normal şartlarda deniz yoluyla getirilen benzer miktardaki kargoların varış süresinin 20-40 gün olduğu belirtilerek, salgının ciddiyetinden dolayı kargoların hava yoluyla getirileceği ve 2-3 gün ide ABD'ye ulaşacağı kaydedildi.

Tıbbi malzemelerin, salgının ana üssü haline gelen , ve Connecticut eyaletlerindeki hastane, sağlık ocakları ve huzur evlerine dağıtılacağı bildirildi. Açıklamada, "Bu iş birliği ön saflarda savaşan sağlık personelimizi daha iyi donatmak ve Amerikan halkına daha iyi hizmet etmek hedefiyle yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Başkan 'ın Kovid-19 için sık sık "Çin virüsü" ifadesini kullanmasına karşılık Çin'den tıbbi malzeme ithal edilmesi ABD kamuoyunda tepkilere neden oldu.

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