Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. ABD, vaka sayısı ile dünya genelinde birinci sıraya çıktı. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 711'e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 104 bin 837'ye ulaştı. Başkan Donald Trump, vaka sayısının hızlı yükselmesine karşı büyük otomotiv firmalarına solunum cihazı üretmelerini talep etti.
Trump, sosyal medya hesabından "Hızlı olun" ifadelerini kullandı. New York'ta 450 kişi ölürken, ABD basını, New York'un salgından en çok etkilenen kent olduğuna ilişkin haberleri, 'Yeni Vuhan' başlığı ile verdi. ABD Ordusu Mühendisler Birliği, 37 bin sivil ve askerden oluşan kadrosuyla, 114 tane hastane yapacak yer aradığını açıkladı. Ordu Mühendisler Birliği Generali Todd Semonite, hastaneye en çok ihtiyaç duyulan New York için hazırlık yaptıklarını açıkladı.
Amerika'da Coronavirüs vakaları çoğaldı. Kullanılmayan binalara sağlık birimi kuruldu.
PANDEMİ HASTANESİNE BOMBALI SALDIRI
ABD'de bir pandemi hastanesine bomba yüklü araçla saldırı planlayan bir kişi FBI tarafından vuruldu. Ağır yaralanan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
HASTANE GEMİSİ LOS ANGELES'TA
ABD'nin hastane gemisi, Los Angeles Limanı'na ulaştı. Hastaların tedavisi için kullanılacak.
DEVLERDEN ORTAK KARAR
Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren Ford, Fiat Chrysler, Honda ve Toyota şirketleri, yeniden faliyete geçecek.
ABD Başkanı Donald Trump, vaka sayısının hızlı yükselmesine karşı büyük otomotiv firmalarına solunum cihazı üretmelerini talep etti.
Trump, sosyal medya hesabından "Hızlı olun" ifadelerini kullandı. New York'ta 450 kişi ölürken, ABD basını, New York'un salgından en çok etkilenen kent olduğuna ilişkin haberleri, 'Yeni Vuhan' başlığı ile verdi. ABD Ordusu Mühendisler Birliği, 37 bin sivil ve askerden oluşan kadrosuyla, 114 tane hastane yapacak yer aradığını açıkladı. Ordu Mühendisler Birliği Generali Todd Semonite, hastaneye en çok ihtiyaç duyulan New York için hazırlık yaptıklarını açıkladı.
Amerika'da Coronavirüs vakaları çoğaldı. Kullanılmayan binalara sağlık birimi kuruldu.
PANDEMİ HASTANESİNE BOMBALI SALDIRI
ABD'de bir pandemi hastanesine bomba yüklü araçla saldırı planlayan bir kişi FBI tarafından vuruldu. Ağır yaralanan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
HASTANE GEMİSİ LOS ANGELES'TA
ABD'nin hastane gemisi, Los Angeles Limanı'na ulaştı. Hastaların tedavisi için kullanılacak.
DEVLERDEN ORTAK KARAR
Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren Ford, Fiat Chrysler, Honda ve Toyota şirketleri, yeniden faliyete geçecek.
ABD Başkanı Donald Trump, vaka sayısının hızlı yükselmesine karşı büyük otomotiv firmalarına solunum cihazı üretmelerini talep etti.
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