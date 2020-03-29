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New Wuhan! , coronavirüsün yeni merkezi haline geldi

, coronavirüs (Covid-19) salgınının yeni merkezi haline geldi. En çok etkilendi. Ülkede ölü sayısı bin 711’e vaka ise 104 bin 837’ye yükseldi.

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New Wuhan!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. , vaka sayısı ile dünya genelinde birinci sıraya çıktı. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 711'e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 104 bin 837'ye ulaştı. Başkan Donald Trump, vaka sayısının hızlı yükselmesine karşı büyük firmalarına solunum cihazı üretmelerini talep etti.



Trump, sosyal medya hesabından "Hızlı olun" ifadelerini kullandı. 'ta 450 kişi ölürken, ABD basını, New York'un salgından en çok etkilenen kent olduğuna ilişkin haberleri, 'Yeni Vuhan' başlığı ile verdi. ABD su Mühendisler Birliği, 37 bin sivil ve askerden oluşan kadrosuyla, 114 tane hastane yapacak yer aradığını açıkladı. Ordu Mühendisler Birliği Generali Todd Semonite, hastaneye en çok ihtiyaç duyulan New York i hazırlık yaptıklarını açıkladı.



Amerika'da Coronavirüs vakaları çoğaldı. Kullanılmayan binalara sağlık birimi kuruldu.



PANDEMİ HASTANESİNE BOMBALI SALDIRI
ABD'de bir pandemi hastanesine bomba yüklü araçla saldırı planlayan bir kişi tarafından vuruldu. Ağır yaralanan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HASTANE GEMİSİ LOS ANGELES'TA
ABD'nin hastane gemisi, Limanı'na ulaştı. Hastaların tedavisi için kullanılacak.

DEVLERDEN ORTAK KARAR
'da faaliyet gösteren Ford, Fiat Chrysler, Honda ve Toyota şirketleri, yeniden faliyete geçecek.



ABD Başkanı , vaka sayısının hızlı yükselmesine karşı büyük otomotiv firmalarına solunum cihazı üretmelerini talep etti.

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