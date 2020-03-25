İspanya Silahlı Kuvvetler Başkanı Miguel Villarroya, yardım düzenlemelerinin bir parçası olarak NATO ortaklarından koronavirüs test kitleri, solunum cihazları ve koruyucu giysiler istediklerini açıkladı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 738 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 3 bin 434'e yükseldi.

39 bin 673 olan toplam vaka sayısı ise 7 bin 937 artarak 47 bin 610'a ulaştı.







