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Son dakika: krizi! Sağlık sistemi çökünce 'dan yardım istediler

Son dakika haberi... 'nın tıbbi malzeme ve solunum cihazı için ’dan yardım istediği açıklandı. İspanya'da yeni tip virüs (Covid-19) salgınında 738 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 3 bin 434'e yükseldi.

  • Dünya
  • 25.03.2020 15:37
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 15:37
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Sağlık sistemi çöktü! NATO'dan yardım istediler

Silahlı Kuvvetler Başkanı Miguel Villarroya, yardım düzenlemelerinin bir parçası olarak ortaklarından virüs test kitleri, solunum cihazları ve koruyucu giysiler istediklerini açıkladı.

İspanya'da yeni tip (Covid-19) salgınında 738 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 3 bin 434'e yükseldi.

39 bin 673 olan toplam vaka sayısı ise 7 bin 937 artarak 47 bin 610'a ulaştı.



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