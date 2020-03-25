İspanya Silahlı Kuvvetler Başkanı Miguel Villarroya, yardım düzenlemelerinin bir parçası olarak NATO ortaklarından koronavirüs test kitleri, solunum cihazları ve koruyucu giysiler istediklerini açıkladı.
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 738 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 3 bin 434'e yükseldi.
39 bin 673 olan toplam vaka sayısı ise 7 bin 937 artarak 47 bin 610'a ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.