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'da yaşlı insanlar bakımevlerinde ölüme terk ediliyor

Avrupa'da, 'dan sonra Coronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan 'da, pek çok yaşlı insanın bakımevlerinde ölüme terk edildiği ortaya çıktı.

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Ölüme terk edildiler
Avrupa'da, İtalya'dan sonra Coronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan İspanya'da, pek çok yaşlı insanın bakımevlerinde ölüme terk edildiği ortaya çıktı. Savunma Bakanı Margarita Robles, "Ziyaretlerinin bazılarında ordu, tamamen terk edilmiş yaşlı insanlarla karşılaştı, hatta bazıları yataklarında yaşamlarını yitirmişti" açıklamasını yaptı. Robles, sorumluların cezalandırılacağını açıkladı. İspanya'da Covid-19 ölü sayısı ise 512 artarak 2 bin 694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40 bine ulaştı.

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