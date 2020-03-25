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Son dakika: 'da corona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 434'e yükseldi!

Son dakika haberleri... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı

  • Dünya
  • 25.03.2020 13:42
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 13:42
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İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı yükseldi!

Son dakika haberleri... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı

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Haberler Dünya Son dakika: İspanya'da corona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 434'e yükseldi!
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