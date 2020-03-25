Son dakika haberleri... İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.