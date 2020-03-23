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Son dakika: 'da korona vaka sayısı yükseldi! 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı

Son dakika haberi... Koronavirüs dünyayı esir almaya devam ediyor. Son olarak 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 71 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 438'e ulaştı. Vaka sayısının artması üzerine 'da 65 yaş ve üzeri olanlar ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklandı. Moskova Belediyesi yasağın 26 Mart'tan 'a kadar geçerli olduğunu duyurdu.

  • Dünya
  • 23.03.2020 10:35
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 10:35
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Rusya'da vaka sayısı yükseldi! Sokağa çıkma...

Başbakanı Mihail Mişustin, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda ülkedeki Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu değerlendirdi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kontrol altında olduğunu savunan Mişustin, "Rusya'da koronavirüsle ilgili durum diğer ülkelerdeki kadar kötü değil. Alınan önlemler zaman kazanmamızı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da 71 kişide daha virüs tespit edildiğini belirten Mişustin, vaka sayısının 438'e yükseldiğini, diğer yandan 17 kişinin iyileştiğini duyurdu.

65 YAŞ VE ÜZERİ MOSKOVALILARIN SOKAĞA ÇIKMALARI YASAKLANDI
Vaka sayısının artması üzerine 'da 65 yaş ve üzeri olanlar ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklandı. Moskova Belediyesi yasağın 26 Mart'tan 'a kadar geçerli olduğunu duyurdu.

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