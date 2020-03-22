İtalya 'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi.

ÖLENLERİN BÜYÜK KISMINDA EN YAYGIN RAHATSIZLIK: HİPERTANSİYON

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün, 20 Mart tarihli 42 bin 220 vaka ve 3 bin 220 ölü sayısına dayanan raporunda, vakaların yaş ortalaması 63 iken, hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 78,5 olarak verildi.

Koronavirüs nedeniyle ölen 3 bin 200 kişiden yüzde 9,3'ünün 90 yaş ve üzeri, yüzde 40,9'un 80-89 yaş, yüzde 35,4'ün 70-79 yaş, yüzde 10,3'ün 60-69 yaş aralığında olduğu belirtildi. Buna göre, yaşamını yitirenlerin yüzde 95,9'unun 60 yaş ve üzeri olduğu ortaya çıktı.



Hayatını kaybeden 3 bin 200 kişi arasında en yaygın görülen kronik hastalıklarda yüzde 73,8 ile hipertansiyon ilk sırada gelirken, yüzde 33,9 ile diyabet ikinci, yüzde 30,1 ile de kalp yetmezliği üçüncü sırada yer aldı.



Ölenlerin yüzde 48,6'sında en çok 3 kronik patolojik rahatsızlık görülürken, yüzde 26,6'sında 2 patolojik rahatsızlık, yüzde 23,5'inde en az 1 patolojik rahatsızlığı bulunduğu kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin yalnızca yüzde 1,2'sinde hiçbir patolojik rahatsızlık bulunmadığı belirtildi.