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Son dakika: Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten 'ye virüsle mücadeleyi engelleme suçlaması

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'nin yeni tip virüse (Kovid-19) karşı küresel mücadeleyi "engellediğini" ifade etti. İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı dün 1685'e, vaka sayısı ise 21 bin 638'e yükselmişti.

  • Dünya
  • 23.03.2020 10:24
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 10:28
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İran'dan ABD'ye çok suçlama!

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'nin 'a karşı uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönündeki çağrılardan duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"İran halkı, yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılması yönünde çağrıda bulunan küresel hükümet ve sivil toplum liderlerinin kampanyasını takdir ediyor. ABD, dinlemiyor, Kovid-19'a karşı küresel mücadeleyi engelliyor. Tek çözüm, ABD'nin toplu cezalandırma yöntemine karşı çıkmaktır. Ahlaki ve pratik tedbirlerin uygulanması zorunludur."



İRAN'DA SON DURUM
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı dün 1685'e, vaka sayısı ise 21 bin 638'e yükselmişti.

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