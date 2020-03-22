Bugünkü
Takvim

ABD maşası 'ye 'da şok: 'e BAE'den akaryakıt taşıyan tankerine el konuldu

Darbeci asker Halife Hafter'e bağlı uçaklar için Birleşik Arap Emirlikleri'nden () akaryakıt taşıyan tankerine Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı güçlerce el konulduğu bildirildi.

  • Dünya
  • 23.03.2020 01:40
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 01:40
ABONE OL
ABD maşası BAE'ye Libya'da şok!

Birleşmiş Milletler () tarafından tanınan UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Deniz Gücü'nün Komutanı Rıda İsa, yaptığı yazılı açıklamada, Liberya bayraklı "Gulf Petroleum 4" adlı tankerine el konulduğunu duyurdu.

İsa, gemiyle ilgili incelemenin tamamlanmasının ardından sonuçlarının hemen yayımlanacağını kaydetti.

Ulusal Petrol Kurumu, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, 'den "Gulf Petroleum 4" adlı gemiyle Bingazi'ye petrol taşındığını duyurmuştu.

Açıklamada Hafter'in kontrolündeki bölgeye gayrimeşru şekilde petrol ithalatı kınanmış, petrol ithal etme hakkının yalnızca kuruma ait olduğu vurgulanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya ABD maşası BAE'ye Libya'da şok: Darbeci Hafter'e BAE'den akaryakıt taşıyan petrol tankerine el konuldu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri