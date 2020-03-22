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Son dakika: yine saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Hafter milislerinin 'nın başkenti 'a düzenlediği roketli saldırıda aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

  • Dünya
  • 22.03.2020 12:13
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 12:13
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Darbeci Hafter yine saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Hafter milislerinin 'nın başkenti 'a düzenlediği roketli saldırıda aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

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