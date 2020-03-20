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Son dakika: 'da Hafter milisleri 'un güneyindeki sivil mahallelere saldırdı

Son dakika haberi... 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milisler başkent 'un güneyindeki sivil mahallelere topçu atışıyla saldırdı.

  • Dünya
  • 21.03.2020 06:34
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 06:34
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Hafter milisleri sivil mahallelere saldırdı

Ülkenin meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne () bağlı Öfke Volkanı Operasyonu tarafından yapılan açıklamada, sivil yerleşimlere, okullara ve kurumlara yönelik düzenlenen saldırıyla ateşkesin ihlal edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, 'un merkezindeki eski kenti hedef alan bombardımanda bir sivilin yaralandığını bildirdi.

UMH kuvvetleri perşembe günü, Hafter milislerinin geçen hafta gerçekleştirdikleri ilerleme hedefli operasyonlarının başarısızlığa uğratıldığını duyurmuştu.

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