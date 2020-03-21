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Son dakika: 'den yeni füze denemesi! Kim meydan okudu...

Son dakika haberi... 'nin iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiği açıklandı. Ülkenin eyaletinden ateşlenen füzeler, Kuzey Kore ile arasındaki sulara düştü.

  • Dünya
  • 21.03.2020 09:20
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 09:27
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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
'nin bu sabah iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiği belirtildi. askeri makamlarından edinilen bilgiye göre, ülkenin eyaletinden ateşlenen füzeler, Kuzey Kore ile arasındaki sulara düştü. Japonya, balistik füze olduğu değerlendirilen füzelerin kendi münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.



SESSİZLİĞİNİ BOZDU
ABD'nin Güney Kore Kuvvetler Komutanı Robert Abrams, daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin korona virüs nedeniyle 30 gün süreyle askeri faaliyetlerini en aza indirdiğini açıklamış, askerlerin tecrit altına alındığını söylemişti. Kuzey Kore bugünkü füze denemesiyle sessizliğini bozmuş oldu.

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