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Dünya bunu konuşuyor! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve eşi...

Dünyanın en çok merak edilen ülkelerinden biri de şüphesiz ki Kuzey Kore. Ülkenin siyasi yapısı ve diktatörlükle yönetilmesi, dış dünyaya kapılarının kapalı olması bu merakın temellerini oluşturuyor. Ancak Kuzey Kore'nin şu anki lideri Kim Jong Un'un açıklamaları ve kişiliği bu merakı daha da arttırıyor. Dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'nin lider Kim Jong Un ve eşi hakkında bazı bilgiler ise sadece gizli kaynaklar tarafından sızdırılanlar. Yayınlanan bu bilgiler ise acayip olarak görülen bu yaşamlarının gerçekten acayip olduğunu doğrular nitelikte. İşte Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju'nun kapalı kapılar ardındaki yaşamı...

19.03.2020 07:49 - Son Güncelleme: 19.03.2020 07:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





