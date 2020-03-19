Dünya bunu konuşuyor! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve eşi...
Dünyanın en çok merak edilen ülkelerinden biri de şüphesiz ki Kuzey Kore. Ülkenin siyasi yapısı ve diktatörlükle yönetilmesi, dış dünyaya kapılarının kapalı olması bu merakın temellerini oluşturuyor. Ancak Kuzey Kore'nin şu anki lideri Kim Jong Un'un açıklamaları ve kişiliği bu merakı daha da arttırıyor. Dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'nin lider Kim Jong Un ve eşi hakkında bazı bilgiler ise sadece gizli kaynaklar tarafından sızdırılanlar. Yayınlanan bu bilgiler ise acayip olarak görülen bu yaşamlarının gerçekten acayip olduğunu doğrular nitelikte. İşte Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju'nun kapalı kapılar ardındaki yaşamı...
Kuşkusuz dünyanın en ilginç liderlerinden bir Kim Jong Un. Kuzey Kore'nin kapalılık haline bağlı olarak tamamen gizli bir hayat süren, yaşamından bilgiler gizli kaynaklar ile sızan Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju hakkında da pek fazla bilgi bulunmuyor. Elde olan bilgiler ise sadece Güney Kore istihbaratının elde ettiği bilgiler. İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju'nun gizli yaşamı.