Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, koronavirüse "meydan okudu"

GEÇEN HAFTA DA POZ VERMİŞTİ

Kim, topçu birliklerini "militan coşku ve yaklaşımlarından" dolayı överken, orduya bu tarz yarışmaların düzenli hale getirilmesi için emir verdi. Kim Jong Un pazartesi ve geçen hafta düzenlenen tatbikatlarda da maskesiz poz vermişti.