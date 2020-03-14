Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, koronavirüse "meydan okudu"
Kuzey Kore bir yandan askeri tatbikat düzenleyerek Batı'yı heyecanlandırırken, ülkenin lideri Kim Jong Un etrafındaki askerlerin aksine maske takmayarak güç gösterisi yapıyor. Fotoğraflar uluslararası basında 'Kim, koronavirüse meydan okuyor' olarak yorumlandı.
14.03.2020 17:17
- Son Güncelleme: 14.03.2020 17:28
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 145 bini geçti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise maskesiz görüntüleriyle meydan okumaya devam ediyor
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kovid-19 nedeniyle toplam 5 bin 541 kişi öldü, 72 bin 553 kişi ise iyileşti. Ancak Kuzey Kore'den herhangi bir vaka ya da can kaybına ilişkin haber gelmedi.
MASKE TAKMADI
Ülkenin resmi haber ajansı KCNA, 'nın dün düzenlenen askeri tatbikattan servis ettiği fotoğrafta, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, henüz virüsle bağlantılı ölüm açıklamayan ülkesinde etrafındaki 6 askerin aksine yine maske takmadan görüntülendi.
KCNA, Kim'in katıldığı etkinliğin "top atışı yarışması" olduğunu duyurdu. Ordunun farklı birimlerinin katıldığı yarışmanın, topçu birliklerinin ne kadar hazır olduğunu gösterdiği de bugün yayımlanan haberde ifade edildi.
GEÇEN HAFTA DA POZ VERMİŞTİ
Kim, topçu birliklerini "militan coşku ve yaklaşımlarından" dolayı överken, orduya bu tarz yarışmaların düzenli hale getirilmesi için emir verdi. Kim Jong Un pazartesi ve geçen hafta düzenlenen tatbikatlarda da maskesiz poz vermişti.
Pazartesi günü aralarında Almanya, Fransa ve İsviçre'nin de bulunduğu ülkelerin Kuzey Kore'deki diplomatik temsilcileri, koronavirüs korkusuyla temsilciliklerini kapatarak ülkeden ayrılmıştı. Diğer yandan Çin'le Güney Kore arasındaki Kuzey Kore'de sınır kontrolleri ve tecrit önlemleri artırıldı.