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durdurulamıyor! 'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran hızla yayılmaya devam ediyor. Abluka altındaki Şeridi'nde ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

  • Dünya
  • 22.03.2020 03:09
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 03:09
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Koronavirüs durdurulamıyor! Oraya da sıçradı

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran hızla yayılmaya devam ediyor. Abluka altındaki

Şeridi'nde Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş, düzenlediği basın toplantısında, geçen perşembe 'dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu.

Söz konusu iki vakanın Rafah Sınır Kapısı'ndan ilk girişlerinden itibaren karantina altında tutulduğunu belirten Eburriş, vakaların kentin içine giriş yapmadıklarını vurguladı.

Eburriş, Gazze'de daha önce vakaya rastlanmadığını, ilk kez Kovid-19 vakası tespiti yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının talimatları gereği Gazze'ye dışarıdan giriş yapanlara zorunlu karantina uygulandığının altını çizen Eburriş, ayrıca kentte ikinci bir emre kadar cuma namazlarına ara verildiğini, düğün salonları, kahvehaneler ve lokantaların kapatıldığını vurguladı.

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